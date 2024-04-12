Не паркуйтесь у воды

Севприроднадзор совместно с сотрудниками полиции с мая по сентябрь будет проводить рейды и проверять, не припарковали ли водители машины у водоемов.

Нарушителей обещают пока не штрафовать, а предупредят об ответственности и попросят переставить машину.

«Парковка автомобиля в указанных границах, где нет твердого покрытия, является нарушением требований действующего законодательства РФ.

В ходе рейдовых мероприятий применяются преимущественно предупредительные и профилактические меры. К гражданам, которые самостоятельно прекратили правонарушение и перепарковали автомобиль на территорию, имеющую твердое покрытие, штрафные санкции применяться не будут», — сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Стоянка у водоемов запрещена Водным кодексом РФ. За это предусмотрены штрафы от трех до четырех с половиной тысяч рублей. Для юридических лиц сумма штрафа составляет от 200 до 400 тысяч рублей. Нельзя и мыть машину в море или пруду — за это тоже оштрафуют. Припарковать автомобиль можно только на специальной площадке с твердым покрытием.

В Севприроднадзоре объяснили, что такие требования необходимы, чтобы не засорять водоемы и не мешать обитателям морей и рек.

«Севприроднадзор просит не допускать нарушения требований природоохранного законодательства: не парковать автомобили в водоохранных зонах и убирать мусор после отдыха возле водоемов», — предупредили в пресс-службе.