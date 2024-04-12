Курение убивает: попросил сигарету и пырнул ножом

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Севастополя, который на остановке у кинотеатра «Москва» ударил пенсионера ножом в шею. Врачи успели спасти пострадавшего.

В октябре 2023 года поздно вечером пьяный мужчина попросил закурить у пенсионера, который сидел на скамейке на остановке общественного транспорта «Кинотеатр «Москва»». Пожилой человек не мог говорить из-за перенесенного инсульта, однако обвиняемый воспринял его поведение как нежелание с ним разговаривать и нанес ему удар ножом в шею, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Нападавшего на месте преступления задержали сотрудники полиции, они же вызвали скорую помощь. Медики успели спасти пострадавшего. Расследование уголовного дело завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.