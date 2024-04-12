Керчанин под «солью» тормозил машины в Севастополе

Возле торгового центра «Московский» на пр.Генерала Острякова неадекватный мужчина выбегал на дорогу и пытался останавливать автомобили, громко при этом матерясь. Его задержал росгвардеец, который в это время не находился на службе.

«Сотрудник Управления вневедомственной охраны Росгвардии, возвращаясь со службы, стал свидетелем неадекватного поведения мужчины на одном из севастопольских проспектов. Правонарушитель создавал аварийные ситуации на дороге, возле торгового центра «Московский» — он выбегал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и пытался останавливать автомобили. Кроме того, мужчина выражался нецензурной бранью», — сообщили в пресс-службе Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

Росгвардеец остановил нарушителя, который активно этому сопротивлялся, и вызвал коллег. Оказалось, что дебошир приехал из Керчи и находился в состоянии наркотического опьянения. Как он выразился: «Употреблял «соль». Для дальнейшего разбирательства его доставили в отделение полиции.