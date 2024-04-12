Глава сельсовета сложила полномочия после обвинений в мошенничестве

Заведено уголовное дело на главу Межводненского сельского поселения Черноморского района Крыма. Ее подозревают в махинациях с земельными участками у моря.

Глава сельского поселения систематически давала подчиненным указание изготовить, а после сама подписала и заверила печатью фиктивную выписку из протокола собрания пайщиков, по которой два земельных участка у моря площадью 10 Га, принадлежащих местному жителю, были переоформлены на других людей, считают в ГУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

В УФСБ России по Крыму и Севастополю пояснили, что на самом деле земельные участки общей стоимостью 3,5 млн рублей находились в муниципальной собственности. В настоящее время на землю наложен арест.

По версии следствия, чиновница действовала не одна, у нее были сообщники: риелтор и брат с сестрой, на которых эти участки незаконно оформили. Сейчас уголовное дело в их отношении рассматривается в суде.

«После предъявленных доказательств обвиняемая свою вину признала, сложив с себя полномочия главы сельского поселения», — сообщили в Следкоме.

Главе сельсовета грозит до 10 лет лишения свободы.