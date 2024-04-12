Для нового Музея христианства экспонаты соберут из музеев страны

Такое решение принято 10 апреля на встрече председателя Патриаршего совета по культуре Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, первого заместителя Министра культуры Российской Федерации Сергея Обрывалина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сообщает пресс-служба Музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В совещании также приняли участие научные сотрудники и археологи из ведущих федеральных музеев, прибывшие из Москвы в составе делегации Минкультуры России.

Вопрос насыщения будущего Музея христианства стал одним из обсуждаемых.

Так, решено, что в экспозиции будут использованы современные мультимедийные технологии в сочетании с музейными экспонатами, благодаря чему посетители смогут узнать об истории Херсонеса и всей страны от эпохи правления князя Владимира и Крещения Руси до наших дней.

Музейные залы собираются наполнить копиями артефактов из государственных музеев и частных коллекций, например, из собрания музеев Московского Кремля, Государственного исторического музея, Музея-заповедника «Херсонес Таврический» и Музея имени Андрея Рублева.

Одним из ключевых пространств Музея христианства станет зал, повествующий о евангельских событиях, для которого планирует сделать цифровые копии тематических живописных шедевров из фондов Третьяковской галереи, а также Русского музея.

В ходе встречи директор Фонда «Моя история» Иван Есин провел экскурсию, с рассказом о возводимых новых объектах. В их числе Музей античности и Византии площадью более 24 тысяч кв. метров. Экспозицию предполагается разместить в десяти залах, найдется место и для временных выставок. В новом здании также появится золотая кладовая, где можно будет представить драгоценности, которые ранее передавались в другие учреждения культуры.