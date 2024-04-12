Автобус №3 теперь идет до Стрелецкой бухты

Автобусный маршрут №3 с 5-го км Балаклавского шоссе через Фиолент до ЦУМа теперь продлен до Стрелецкой бухты.

Обновленные расписание и схема движения автобуса размещены на официальном сайте перевозчика — ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподёрова».

Большинство пассажиров изменение поддержали. В социальных сетях они пишут одобрительные комментарии и хвалят транспортников. Кто-то отмечает, что изменение позволит удобно пересаживаться с автобуса №3 на автобусы №2 и №400. При этом пассажиры просят на остановке «ПТУ», где делают эту пересадку, установить крытый остановочный павильон. Другие высказывают пожелания продлить маршрут с другого конца: с 5-го км как минимум до Сапун-горы или даже до Дергачей.

Но есть и критические замечания. Люди сомневаются, что ситуация с перевозкой пассажиров улучшится, поскольку количество автобусов на маршруте останется прежним, а интервал движения из-за удлинения маршрута увеличится.