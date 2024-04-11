Просят денег, чтобы портфели школьников были не такими тяжелыми

Севастопольские депутаты просят Правительство РФ выделять субсидии из федерального бюджета на затраты по обеспечению учебных кабинетов школ электронными устройствами для учебного процесса, чтобы школьники не носили учебники в портфелях.

В Законодательном собрании Севастополя 10 апреля зарегистрирован проект обращения городского парламента к Правительству Российской Федерации по вопросу защиты прав потребителей и благополучия человека к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков. В тексте документа говорится, что судя по значительному количеству детей, имеющих сколиозы и плоскостопие, проблема здоровья школьников остается нерешенной: «Ортопедические патологии среди других заболеваний, выявляемых при медицинских осмотрах в детских поликлиниках России, выходят чуть ли не на первое место».

Данные патологии возникают по разным причинам, в том числе из-за веса школьного портфеля, который год от года становится только тяжелее. Разработчики документа ссылаются на исследования, которые показывают, что вес портфеля с учебниками учащихся начальных классов достигает 5-6 кг, что в 2,5-3 раза превышает допустимые гигиенические нормы.

Хотя в соответствии с письмом Роспотребнадзора от 2016 года «О требованиях безопасности, предъявляемых к учебным изданиям, ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков» максимальный вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: 1,5 кг — для 1-2-х классов; 2 кг — для 3-4-х классов; 2,5 кг — для 5-6-х классов; 3,5 кг — для 7-8-х классов; 4 кг — для 9-11-х классов.

По сведениям родительской общественности, вес портфелей и школьных ранцев складывается из веса самого портфеля, учебников, учебных пособий, школьных принадлежностей: тетрадей, обложек на учебники, папок для тетрадей, пенала, канцелярских принадлежностей, спортивной формы и обуви, наборов для рукоделия, акварельных красок и кистей, альбома для рисования, пластилина, а также питьевой воды и еды, которыми сами родители наполняют портфель своих детей. Поэтому требование соблюдать оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу ребенка — 1:10, установленное надзорной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, практически невыполнимо.

Севастопольские парламентарии настаивают, что ношение портфеля, вес которого превышает допустимые нормы, влияет на позвоночный столб и внутренние органы ребенка, приводит к быстрой физической утомляемости и увеличению нагрузки на сердце, а нагрузка на шею и плечи в свою очередь провоцирует головные боли, а повреждение позвоночника приводит к сутулости и сколиозу. Излишний вес рюкзака становится причиной аномального роста костей у ребенка.

Депутаты уверены, что вес школьного портфеля давно вырос до проблемы общероссийского уровня и остается одной из самых злободневных тем, поднимаемых родительской общественностью в сфере образования.

Для предупреждения развития заболеваний школьников парламентарии просят Правительство РФ рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии из федерального бюджета региональным бюджетам на возмещение затрат по обеспечению школьных кабинетов электронными устройствами для персонального использования учащимися, а также включения персональных электронных устройств в перечень средств обучения и воспитания; рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить учебные кабинеты комплектом учебников с целью их использования на уроке учащимися из расчета одно печатное издание на одну парту для двух учеников и второго комплекта учебников для каждого учащегося начальных классов, а также организовать дополнительные места для хранения личных вещей учеников: органайзеров, набора красок, тетрадей, формы для занятий физкультурой, сменной обуви.