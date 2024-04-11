Под Гончарным смертельная авария

В четверг, 11 апреля в 8.00 на автодороге Ялта – Севастополь, 58-летний водитель, управляя легковым автомобилем Hyundai, в районе села Гончарное выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Hyundai, который двигался по своей полосе.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля и пассажир микроавтобуса. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и других экстренных служб. Выясняются обстоятельства ДТП и количество пострадавших.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса РФ — «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.