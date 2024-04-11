Отопление отключат 15 апреля

Как сообщил заместитель руководителя горхоза Николай Битосов, на сегодня выдержаны все температурные стандарты: дневная температура превышает 13 градусов тепла, ночная — выше шести градусов.

В процессе обсуждения было отмечено, что окончание отопительного сезона обычно приходилось на вторую половину апреля, в этом году это случилось несколько раньше. Так, в 2023 году отопление отключили 21 апреля.

На самом деле постановлением правительства Севастополя установлено, что продолжительность отопительного периода составляет 172,2 суток. И плата за отопление рассчитывается из этого показателя. Поэтому, если в 2023 году отопительный сезон начался в Севастополе 27 октября, заканчивать его раньше 15 апреля не будут, даже если среднесуточная температура наружного воздуха уже третью неделю превышает 8 градусов.