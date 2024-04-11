Определили порядок расчета при покупке жилья некоторым категориям граждан

На заседании правительства 11 апреля решили, как оплатить детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны и переселенцам из аварийного жилья покупку квартир. Порядок зафиксировали в постановлении правительства Севастополя.

Дело в том, что при установленной Минстроем РФ стоимости одного квадратного метра в 120 тыс рублей, в Севастополе зафиксировали предельную стоимость квадратного метра для переселенцев из аварийного фонда, детей-сирот и других категорий льготников в размере 141,705 тыс рублей.

Как сообщил глава капстроя Иван Погодин, принятое постановление позволит доплачивать из городского бюджета разницу между этими двумя показателями для приобретения жилья перечисленным категориям граждан.

Отметим, что предельная стоимость квадратного метра жилья при покупке квартир для указанных категорий граждан в 2022 году была установлена на уровне 143, 378 тыс рублей, а в 2023-м – 137 тыс рублей.



