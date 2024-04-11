Назначен новый настоятель Владимирского собора-усыпальницы адмиралов

Им стал благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта.

Указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта назначен настоятелем Владимирского собора-усыпальницы адмиралов города Севастополя.

Предыдущий настоятель собора протоиерей Алексий Тупиков назначается почетным настоятелем этого прихода. Митрополит Тихон выразил ему благодарность за понесенные труды.

Сергий Халюта раньше был настоятелем Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.