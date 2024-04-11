Наркофермера отправили в колонию на 11 лет

Ленинский районный суд Севастополя приговорил 54-летнего местного жителя к 11 годам колонии строгого режима. Мужчина зарабатывал на продаже марихуаны, выращивая ее в своей квартире.

«С сентября по ноябрь 2022 года обвиняемый занимался преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков. Крупные партии марихуаны он фасовал на мелкие дозы и сбывал потребителям наркотиков на территории Севастополя», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Во время обыска в квартире осужденного на пр.Генерала Острякова полицейские изъяли более 816 грамм марихуаны и оборудование для ее выращивания.

Приговор в законную силу пока не вступил.