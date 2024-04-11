Льготникам выделят субсидию на покупку и установку газового оборудования

Льготным категориями граждан выделят субсидию на догазификацию в 2024 году. Соответствующее постановление приняли 8 апреля на заседании городского правительства.

Речь идет о соглашении, которое будет подписано между Министерством энергетики и городом Севастополем.

Согласно данному соглашению из федерального бюджета региональному на условиях софинансирования будет выделена субсидия для льготных категорий граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, а также проведение работ внутри границ земельных участков по подключению к газораспределительным сетям при догазификации.

— Постановлением установлено количество договоров на подключение между физическими лицом и газораспределяющей организацией. Устанавливается показатель 105 договоров, в рамках соглашения, которое будет подписано между Министерством энергетики и городом Севастополем, — пояснил суть документа заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.