Количество рекламных светодиодных экранов существенно увеличат

Речь идет о рекламных конструкциях, устанавливаемых и размещаемых на земельных участках, независимо от форм собственности, а также на зданиях и недвижимом имуществе, находящемся в городской собственности.

И.о.директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Шемонаева 8 апреля на заседании правительства представила проект, в котором увеличена доля мест, предназначенных для размещения высокотехнологичных рекламных конструкций.

Теперь на 36 местах, предназначенных ранее для размещения конструкций вида «билборд» предусмотрено размещение конструкций вида «светодиодный экран на опоре». С учетом наличия в схеме 24 таких экранов, теперь их количество увеличится до 60-и.

Кроме того, по ее словам, из схему исключается одно место, не соответствующее сложившейся застройке, в районе бухты Круглая, и дополнительно включается еще три новых места: два билборда и одну стелу.

– Это мы модернизировали схему в сторону повышения высокотехнологичных конструкций, то есть, экранов, которые не требуют бумажного изготовления, – прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.