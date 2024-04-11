К 79-летию Великой Победы ветераны получат единовременную выплату

Кроме того, ко Дню Победы специальную федеральную выплату в размере 50 тысяч рублей севастопольским ветеранам полагаются в честь 80-летия освобождения Севастополя. Они предназначены награжденным медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя». Как сообщила в ходе заседания и.о.директора департамента труда и соцзащиты населения Елена Бардакова, 19 марта эти деньги уже перечислены получателям.