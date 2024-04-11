Ищут свидетелей, как самокатчик сбил старушку

Сотрудники отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю проводят административное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия 24 марта 2024 года. Около 15.30 в районе дома №56а по пр.Октябрьской Революции неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом на тротуаре наехал на 76-летнюю женщину и покинул место ДТП. В результате дорожного происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести.

Для проведения объективного расследования сотрудникам полиции необходимо опросить свидетелей ДТП. Их просят позвонить по телефону +7 (978) 736 14 26.