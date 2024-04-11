Бывший глава сельсовета обвиняется в незаконной раздаче земли

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Уютненского сельского поселения Сакского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствием установлено, что с 2016 по 2019 годы действующий на тот период глава незаконно выдал 79 участков для жилищного строительства стоимостью 52 млн рублей. На 53 участка граждане оформили право собственности, земли были отчуждены из муниципалитета, а бюджету сельского поселения причинен ущерб на сумму 34 млн рублей.

Противозаконная деятельность должностного лица выявлена в ходе мероприятий сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Крым. В ходе следствия на жилое помещение, земельные участки и транспортные средства фигуранта наложен арест. Приняты меры для отмены незаконной регистрации земельных участков и их возврата сельскому поселению.

Материалы расследованного уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Председатель Уютненского сельсовета Олег Русецкий в 2019 году досрочно сложил полномочия из-за скандала с незаконным строительством на побережье. Местные жители протестовали из-за застройки песчаных пляжей, а О.Русецкий заявлял, что ничего не знает о розданных участках и строящихся на них коттеджах.

Село Уютное примыкает к Евпатории с севера.