Будут бороться с фиктивными браками, заключенными с иностранцами

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о противодействии фиктивным бракам россиян с мигрантами. Сейчас это одна из лазеек для легализации миграционного статуса и получения российского гражданства.

«После принятия закона получить разрешение на временной проживание в России вне установленных квот смогут заключившие брак с россиянами с иностранные граждане только в случае, если супруги проживают не менее двух лет», — заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В поправках к законопроекту устанавливается порядок въезда и выезда из России и правовое положение иностранцев в стране. Его авторы — сенаторы Андрей Клишас, Ирина Рукавишникова и Юрий Валяев, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Кроме того, закон будет бороться и с фиктивным отцовством — известны случаи, когда мигранты оформляли фиктивные документы на усыновление детей, чтобы получить разрешение на пребывание в РФ.

«Иностранцы, которые хотят проживать в нашей стране, должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции», — считает В.Володин

В последние годы заключение фиктивных браков и фиктивное усыновление получило широкое распространение. Как правило, за такие услуги фиктивные мужья и жены получают вознаграждение. Появились даже фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Например, в Крыму в 2022 году была пресечена деятельность таких «бизнесменов» — перед судом предстали восемь человек.

Такие случаи не редкость и в Севастополе. Так, в прошлом году через суд был аннулирован брак 47-летней местной жительницы и 38-летнего гражданина Азербайджана. При этом супруги вместе не проживали.

Пересматривать слишком лояльные российские законы в отношении мигрантов стали после теракта в «Крокус Сити Холле».