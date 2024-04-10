Жителю Севастополя грозит огромный срок за продажу «соли»

Сотрудники ФСБ задержали 24-летнего мужчину с крупной партией синтетического наркотика. Ранее уже судимый молодой человек планировал продавать «соль» через мессенджеры в интернете.

«Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 24-летний житель Севастополя незаконно приобрел через интернет около полукилограмма наркотического средства α-PVP («соль») с целью последующего сбыта наркозависимым лицам. Сверток с наркотиком он изъял из тайника на территории города, координаты которого ему переслал продавец через интернет-мессенджер», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

План был простой: расфасовать «соль» на дозы дома. Но по пути мужчина решил заехать в игровой клуб, возле которого его и задержали. Сотрудники ФСБ обыскали автомобиль и обнаружили пакет с наркотиками. На жителя Севастополя возбудили уголовное дело за «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас подозреваемый заключен под стражу сроком на два месяца.

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы», — сообщили в пресс-службе.