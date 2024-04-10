Заявляйте в ГИБДД о неправильно припаркованных автомобилях

«Парковка запрещена во всех местах, где существует возможность создания помех движению транспортных средств и пешеходов, а также там, где припаркованный автомобиль может создать опасность или оказаться в опасности», — сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю.

Самый большой штраф полагается водителю, если он припарковля на месте для инвалидов — пять тысяч рублей и автомобиль эвакуируют на штрафстоянку. Также запрещено парковаться на газонах и вблизи водоемов, на детских площадках, местах остановки спецтехники и на специально обозначенных местах для электрокаров вблизи зарядных устройств — конечно, если у вас не электромобиль.

Кроме того, нельзя ставить машину на перекрестках, рядом с остановками и стоянками такси. За парковку под знаками «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена» оштрафуют на 1,5 тысячи рублей, а, возможно, и эвакуируют автомобиль.

В ГИБДД уверяют, что необходимые профилактические мероприятия проводят, но севастопольцы могут помочь Госинспекции и сообщить о нарушениях ПДД. Для этого нужно сделать фото или видеозапись и отправить заявление через официальный сайт гибдд.рф/r/92, указав свои данные, дату, время и место правонарушения, цвет и марку автомобиля-нарушителя и его регистрационные номера.