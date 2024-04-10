Выставка выпускников Севастопольской художественной школы открылась Петербурге

Композиции выполнены в разных техниках, работы также представляют творческую жизнь школы, ее художественные традиции, которые тесно переплетены с наследием школы ВХУТЕМАСа, поэтому неслучайным оказался выбор площадки для столичной выставки.

Кроме того, группа учеников севастопольской художественной школы, прибывших в Северную столицу на профориентацию, получила возможность погрузиться в творческую жизнь академии, где в эти дни проходили выставка Международного конкурса графики и занятия подготовительных курсов.

Юные художники посетили кафедру графического дизайна, художественного текстиля и дизайна костюма, художественной обработки металла, художественной керамики и стекла. На кафедре станковой и книжной графики для ребят был проведен мастер-класс по линогравюре. Также севастопольцы посетили знаменитый музей академии им.Штиглица.

Справка

ВХУТЕМАС — высшие художественно-технические мастерские — учебные заведения, созданные в Москве, Петрограде и других российских городах с 1918 года.

Московский ВХУТЕМАС был образован в 1920 году путем объединения Первых и Вторых Государственных свободных художественных мастерских, созданных ранее на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Московского училища живописи, ваяния и зодчества.

Петроградский ВХУТЕМАС — Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге с упразднением последней в 1918 году было преобразовано в ПГСХУМ — Петроградские государственные свободные художественно-учебные мастерские; с 1923 года — Высший художественно-технический институт, в дальнейшем он стал называться Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им.Штиглица.