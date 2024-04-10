Выплаты классным руководителям и кураторам удвоили

Классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах в малых населенных пунктах будут доплачивать по 10 тысяч рублей. Ранее размер выплат составлял пять тысяч.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 марта размер ежемесячных выплат классным руководителям и кураторам увеличится в два раза. Касается это населенных пунктов, где проживает менее 100 тысяч человек. На эти цели из федерального бюджета будет выделено почти три миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Тем педагогам, которые работают в населенных пунктах, где проживает более 100 тысяч человек, тоже положены выплаты в размере пяти тысяч рублей. В постановлении указано, что один педагог не может получать более двух выплат, если он является классным руководителем в нескольких классах.

Кстати, с 1 сентября по пять тысяч рублей каждый месяц будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. В общей сложности это коснется 37 тысяч сотрудников образовательных учреждений.

Увеличить выплаты педагогам поручил президент России Владимир Путин.