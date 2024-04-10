В районе западного побережья Крыма потерпел крушение вертолет

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине, сообщили в Минобороны РФ.

«10 апреля 2024 года около 6/00 мск при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба», — цитирует сообщение ТАСС.