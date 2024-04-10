В Крыму найдены золотые украшения с Медузой Горгоной и львом

Редкие золотые украшения, среди которых ожерелье, серьга и подвески с изображением мифической Медузы Горгоны, обнаружили археологи при раскопках кургана Кыз-Аул под Керчью, сообщили ТАСС в фонде «Археология».

«Золотые украшения были обнаружены волонтерами фонда «Археология» во время расчистки одного из античных склепов на некрополе Кыз-Аул (п.Яковенково, Керченский полуостров). Набор украшений состоял из фрагментированного золотого ожерелья, золотой серьги в виде кусающего свой хвост льва и большой золотой подвески с изображением Медузы Горгоны», — говорится в сообщении.

В нем приводится мнение директора по развитию фонда «Археология» Олега Маркова, который отмечает, что изображение Медузы Горгоны, было распространено среди римской военной аристократии.

«Известно, что ее (изображение Медузы Горгоны — прим. ТАСС) размещали даже на доспехах римских императоров, таких как Траян, Адриан и Марк Аврелий. По всей видимости, изображение ее головы должно было защищать владельца данного предмета», — приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что все найденные во время раскопок находки переданы на хранение в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи.

Некрополь Кыз-Аул является двухслойным памятником, где производились захоронения военной в античности и в средневековье.