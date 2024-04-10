В Херсонесе научат мерить в пальцах, ступнях и в локтях

В Херсонесе открылась выставка «Семь раз отмерь.Мера важнее всего» о древних единицах измерения. Экспозиция рассказывает об истории возникновения единиц измерений и об эталонах длины, которые использовали эллины и херсонесситы.

На экскурсии научат, как определить свой рост в греческой системе счисления, а затем с помощью необычной мерной ленты измерить ширину главной улицы Херсонеса в пальцах, в ступнях или в локтях.

Подлинные находки из раскопок древнего города и макеты его зданий помогают наглядно представить их внешний облик и размеры, а благодаря установленной в зале интерактивной панели экскурсанты смогут узнать много интересного о применявшихся в прошлом эталонах мер и весов.

Как сообщили в пресс-службе музея, первыми посетителями выставки стали школьники-победители и призеры математических олимпиад и соревнований по программированию. Вслед за ними посетить экспозицию могут все желающие.

Выставка организована в малом зале Византийской экспозиции и продлится до 5 мая.