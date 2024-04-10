Севастопольский архитектор против разноцветной типовщины

Севастопольский архитектор Георгий Григорьянц высказался против продолжающейся безликой застройки Севастополя. Свои рассуждения на этот счет он опубликовал на сайте Союза архитекторов города, сославшись на собственный опыт «человека, заставшего практически все периоды архитектуры, от послевоенного времени и до наших дней».

Г.Григорьянц сравнивает повсеместную нынешнюю застройку городов с той, что началась во второй половине 50-х, когда сталинскому ампиру пришла на смену безликая типовая застройка: «Все проекты были типовыми, потому как нужно было строить быстро, дешево и, что важно, массово. Практически был стандарт жилого дома или иных зданий, которые вообще не отличались друг от друга, где бы они не стояли».

Такая картина отмечалась на всей территории Советского Союза: от Архангельска до Ташкента. Архитектурная ограниченность была тем более удивительна, что в СССР был с десяток архитектурных вузов и сотни проектных институтов, деятельность которых чаще всего сводилась к тиражирования архитектурных штампов, типовые проекты попросту «привязывали» к местным условиям.

Все должно было бы измениться после распада СССР, но этого почему-то не произошло. Разве что увеличилась этажность застройки и цветовое оформление фасадов. И если застройка лего-домами на Севере вполне объяснима, то на юге дома-раскраски выглядят инородцами.

И не только они, а еще школы и детские садики.

«Зачем людей загонять в цветные человейники? Дети, которые учатся или ходят в детсадики в таких раскрасках будут также однотипными», — считает Г.Григорьянц.

По его мнению, для современного Севастополя это самая больная тема, поскольку в традициях города — светлые, более того, белые фасады.

«Все детские сады, которые быстро строятся, и власть нам с удовольствием докладывает об этом, на самом деле, безликая типовщина, но только крашенная. Ничем эти проекты от типовых хрущевского времени не отличаются. Мы просто теряем время, но никак не хотим строить город, который мы любим», — убежден архитектор.

По его мнению, причиной несостоятельности архитектурных проектов последних лет является привлечение иногородних проектировщиков, которые не понимают душу Севастополя и избираются по принципу «у кого дешевле».

«Это тупиковый путь, и потомки нам спасибо не скажут», — считает Г.Григорьянц.

В разговоре в «Севастопольской газетой» он выразил сожаление, что нынешние руководители города не понимают происходящего, а существующий Градостроительный совет принимает решения, ориентируясь не на мнения профессиональных архитекторов, а на какие-то совсем иные задачи и интересы.

— Невозможно смотреть, что происходит. Да что говорить, если в городу до сих пор не главного архитектора, — вздохнул Г.Григорьянц.