Ресторан Seavas сносят, но не быстро

На снос ресторана в Артбухте судом было отпущено полгода, но собственник заведения за это время лишь демонтировал летнюю террасу и вывез мебель.

Как сообщила вице-губернатор Севастополя Светлана Пирогова в своем Телеграм-канале, Арбитражный суд Севастополя обязал ООО «ПИР» за счет собственных средств снести самовольную постройку — ресторан Seavas в Артбухте в течение шести месяцев. Срок «добровольного» сноса уже истек, поэтому возбуждено исполнительное производство.

Собственник ресторана пытался через суд продлить срок сноса на год, но 10 апреля 2024 года Двадцать первый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «ПИР» в предоставлении отсрочки.

Между тем процесс сноса здания ресторана его собственниками идет: демонтированы летняя терраса, внутренняя обшивка и мощение вокруг ресторана, вывезена мебель.

«В случае затягивания процесса демонтажа указанного заведения, правительство Севастополя воспользуется правом на самостоятельный снос здания ресторана Seavas с последующим взысканием суммы понесенных расходов на ООО «ПИР», — пригрозила С.Пирогова.

Ресторан Seavas появился в Севастополе на месте и фактически в здании ресторана «Рыбацкий стан» в 2017 году. Через два года, в 2019 году, прокуратура города выявила нарушения в договоре аренды, согласно которому была незаконно увеличена площадь земельного участка, предоставленного в распоряжение коммерческой структуре еще в 2011 году.