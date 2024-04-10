Разрешили ремонтировать балконы и пристройки

В перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах постановлением правительства от 8 апреля включили балконы и узаконенные пристройки.

Как доложил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов, речь идет о перечне работ, выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

По его словам, это повысит технические характеристики конструктивных элементов в соответствие с современными требованиями, обеспечит энергетическую эффективность и увеличит срок эксплуатации многоквартирных домов.

– В состав работ по утеплению и ремонту фасада будут добавлены ремонт несущих и ограждающих конструктивов, являющихся элементами фасада, проще говоря, балконов и узаконенных пристроек, – сказал Н.Битосов.

Он также уточнил, что балконы и пристройки при ремонте будут приводиться в единый стиль с общим обликом дома.