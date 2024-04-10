Провели рейды для выявления нелегалов

В Севастополе сотрудники полиции за первый квартал 2024 года составили 462 административных протоколов за нарушения миграционного законодательства.

Сотрудники Управления по вопросам миграции, Центра по противодействию экстремизму, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции провели 87 оперативных рейдов в местах компактного проживания иностранных рабочих. За нарушения режима пребывания в Российской Федерации на них составлено 293 административных материала. В отношении граждан РФ за нарушения правил миграционного учета, предоставление помещений для пребывания незаконных мигрантов — 59.

В результате по материалам сотрудников подразделений по вопросам миграции городскими судами подвергнуто выдворению 18 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории РФ.

Сотрудниками миграционных подразделений составлено 23 административных протокола за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев, вынесено постановлений о админштрафах на общую сумму 5,75 миллиона рублей.

Кроме того, сотрудниками УВМ вынесено два предостережения в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о недопустимости нарушений миграционного законодательства, восемь представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и восемь предписаний об устранении нарушений миграционного законодательства.