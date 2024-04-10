Нужно усилить борьбу с коррупцией

В Севастополе чиновники стали хуже бороться с коррупцией. Такой вывод можно сделать по результатам опросов, проведенных на сайте регионального правительства.

Социологические исследования об эффективности принимаемых антикоррупционных мер власти регионов России начали проводить с 2019 года. Каждый год в третьем-четвертом квартале запускаются опросы населения. Его участники должны выбрать из трех вариантов: высокий уровень борьбы с коррупцией, средний уровень борьбы с коррупцией или низкий. И так по каждому департаменту. В методичке Минэкономразвития говорится, что опрос будет считаться действительным, если в городе с населением до миллиона человек будет не менее 400 голосов.

Так вот, в 2022 году в Севастополе в опросе «Оценка работы исполнительных органов власти в сфере противодействия коррупции» приняло участие 422 человека, а в 2023 году — уже 448 человек. Возможно, если бы о проведении таких исследований сообщалось бы заранее, то и число участников увеличилось бы в разы.

Судя по итогам опроса, проведенным на сайте правительства региона, его департаменты характеризуются высоким уровнем борьбы с коррупцией. Впрочем, по сравнению с 2022 годом чиновники в этом направлении работали хуже.

Лучше всех себя проявил департамент социальной защиты населения. В прошлом году 66% голосующих высказались за «высокий уровень борьбы с коррупцией» в соцзащите. Но в 2022 году эта цифра приближалась к 69%! У департамента управления делами губернатора показатель снизился аж на 10 пунктов — с 67% до 57%, у департамента общественной безопасности — с 60% до 54%, у департамента внутренней политики — с 60% до 51%.

Департаменты-аутсайдеры этого рейтинга еще больше ухудшили свои показатели по борьбе с коррупцией. Так, в 2022 году у депздрава было 48%, а в 2023 — уже 44%, у жилнадзора показатель с 49% снизился до 47%, у горхоза — с 51% до 45%, а у дептранса — с 55% до 46%.

Вообще цифры более-менее у всех одинаковые. В 2023 году у всех департаментов они колебались в районе 50%, а вот в 2022 году — возле отметки в 60%.