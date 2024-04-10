Как мы снимались в кино

В том, что многие севастопольцы в тот или иной период жизни снимались в кино, нет ничего удивительного. Почти у каждого в биографии есть страничка, рассказ о которой он может начать с фразы: «Когда я снимался в кино...»

Разумеется, в большинстве случаев речь идет об участии в массовках, но кто же откажется испытать себя в новом качестве, с тайной мыслью: «А вдруг именно я?..»

В одной гримерке с Юматовым

На редакционный клич «Кто снимался в кино» первым отозвался Андрей Соболев. Ему посчастливилось в начале 80-х годов прошлого столетия сниматься вместе с народным артистом РСФСР, участником Великой Отечественной войны Георгием Юматовым, причем в фильме о войне под названием «Второй раз в Крыму» режиссера Павла Любимова.

Съемки проходили в Байдарской долине, точнее, в селах Орлиное и Кизиловое. По сюжету пожилой генерал, прошедший боевой путь от Халкин-гола до Берлина, приезжает в Крым, где он был когда-то и счастлив, и потерял самых близких людей. На ветерана нахлынули вспоминания, которые по сюжету переплетаются с событиями мирных дней.

Для жителей Орлиного сниматься в кино было делом привычным, но интересным и привлекательным. Для съемок приглашали пожилых женщин и детей. Женскую часть семьи А.Соболева записали в массовку. Впечатления от стрельбы, да и всего съемочного процесса, который включал грим и подбор костюмов, у них были невероятно эмоциональными. Поэтому в воскресный день полюбопытствовать происходящим в Кизиловом пришел и он сам. Ассистент режиссера заметил высокого мужчину в толпе и предложил поучаствовать.

— Меня направили в барак, который служил костюмерной, там надо было подобрать по себе немецкую форму и сапоги. После этого меня направили в гримерку, где в тот момент и сидел Юматов. Он еще, увидев меня, произнес какую-то немецкую фразу из фильма. Мои бакенбарды сбрили, а пышные усы подровняли до немецких «мерзавчиков». В форме немецкого солдата с винтовкой и холостыми патронами меня отправили на заранее сооруженную башню и сказали стрелять по бегущим внизу женщинам и детям. Я быстро вошел в роль, в результате чего патроны закончились как-то очень быстро. Русских солдат изображали стройбатовцы из Средней Азии из воиской части в Тыловом. Один эпизод снимали так долго, что Юматов растянул ногу. В отличие от моих родственниц, которым заплатили за съемку по пять рублей, мне тогда выплатили целых семь и пригласили сниматься на следующий день. Но прогуливать работу ради съемок я не стал. Фильм вышел на экраны в 1985 году. И вот настал день, когда его привезли в Орлиное. Жители собрались в полном составе в ожидании увидеть себя на экране. Каково же было их разочарование, когда выяснилось, что эпизод в фильме занимает несколько секунд, — рассказал А.Соболев.

Степень тщеславия Монферрана

Главному редактору «Севастопольской газеты» Ирине Клочковой довелось приобщиться к киноискусству во время учебы в Севастопольском приборостроительном институте.

В один из учебных дней студентам всего их потока сообщили, что занятия заменили на киносъемку. Как выяснилось потом, фильм «Личные счеты» режиссера Александра Карпова — кинодрама о борьбе хорошего с еще лучшим, как и почти всё, во время позднего развитого социализма. Репетиции сцены с одной-единственной фразой оказались очень долгими, зато сама фраза запомнилась намертво.

По сюжету, главный герой весьма креативно преподавал свой предмет. В сцене он предлагает студентам вычислить степень тщеславия Монферрана — архитектора, по проекту которого воздвигнут Александрийский столп в Санкт-Петербурге.

Один из подсадных студентов мгновенно откликался: «Будем вычислять!» Другой, тоже подсадной и, видимо, очень умный, выдал ответ, что степень тщеславия Монферрана равна трем, поскольку Александрийский столп имеет тройную степень прочности. То есть архитектор отмерил себе тройную славу. Этого студента преподаватель похвалил, назвав высказанную им мысль примером ассоциативного мышления.

— К завершению съемочного дня стало ясно, что учеба заняла бы у нас меньше времени, чем киносъемки. А когда фильм вышел в прокат и в городе появились афиши, мы всей группой засобирались на премьеру. Но как раз в ноябре 1982 года умер Брежнев, все развлекательные мероприятия отменили. Поэтому нам так и не удалось узнать, чем история с Монферраном закончилась, — рассказала И.Клочкова.

«Женатый холостяк»

Также в 1982 году на экраны вышел еще один фильм «Женатый холостяк». Совершенно случайно автора этих строк увидел на площади Ушакова и позвал «прямо сейчас» поехать с ним на съемочную площадку режиссер Владимир Роговой.

В тот день снимали эпизод на лестнице у кинотеатра «Победа». Главного героя играл актер Юрий Григорьев, героиню — Лариса Удовиченко. У них там была всего одна проходка. Массовка же должна была создать ощущение суеты перед началом сеанса: кто-то в нетерпении, с билетами в руках, ожидает запаздывающую подругу, кто-то, увидев приятеля, машет сверху, мол, давай скорее. А вот и пара веселых подружек, которые, смеясь чему-то, взбегают по лестнице.

Пришлось много раз репетировать, сбегать и подниматься по ступенькам в дуэте с другой девушкой, под казалось, нескончаемые окрики помощника режиссера: «Так, внимание! Еще раз! Все — на исходные!»

И совершенно неважно, что потом в кадре меня не было, фильм «Женатый холостяк» получился очень доброй лирической музыкальной кинокомедией, главными героями которой стали даже не герои Ю.Григорьева и Л.Удовиченко, а Севастополь, который оператор Александр Масс сумел снять невероятно красиво, свежо и... эстетически вкусно.

За оконной рамой

Антон — муж бухгалтера нашего издания, пришел на съемочную площадку, что называется, за компанию. Сцена из сериала (с участием известного актера Кирилла Кяро) «Научи меня жить» была такая: идет допрос свидетеля двумя правоохранителями, у Антона была роль подчиненного, но, по его словам, он выглядел в кадре гораздо харизматичнее своего коллеги. Съемка эпизода при изнурительной летней жаре продолжалась целый день, домой он вернулся вдохновленный и в нетерпеливом ожидании выхода фильма на большой экран. И дождался! Правда, в итоге получилось, что съемка велась из комнаты, через окно, и он едва виден стоящим за оконной рамой.

А вот сыну Егору повезло засветиться на киноэкране в 2019 году. Это было в Артеке, где снимали комедию «Артек. Большое путешествие» — это фильм о том, как трое современных детей каким-то невероятным способом перенеслись в 1988 год, когда в лагере отдыхали их родители. По словам Егора, на детей надели пионерские галстуки, а сами съемки продолжались до часу ночи. Правда, по выходу фильма никто из «пионеров» на экране себя так и не нашел. Ну и ничего, зато было весело!

Настоящим рекордсменом по киносъемках стал редакционный фотограф Алексей Щербаков. Счет кинокартин, в которых он снимался, перевалил за десяток.

В их числе «Водитель для Веры», сериалы «Иванов и Рабинович», «Мужской сезон. Бархатная революция», «Золото Трои», «Исаев», криминальный боевик «Волкодав», «Жесть», загадочная мелодрама «Сафо», «Бегущая по волнам» с Алексеем Петренко в главной роли и др.

«Мужской сезон»

Из всех перечисленных фильмов больше всего, по словам А.Щербакова, запомнился «Мужской сезон», вышедший в прокате в 2005 году. Вообще-то это боевик, рассказывающий о жизни главного героя майора Вершинина, который борется с незаконным оборотом наркотиков. Почти весь фильм снимался в Праге, но один эпизод, связанный с воспоминаниями главного героя о его участии в афганской войне, снимали в карьере Бекетово, что на Южном берегу Крыма. Туда съемочную группу со всей массовкой вывозили каждый день в течение месяца.

Вся группа работала очень профессионально: пиротехники, костюмеры, гримеры... Последние прорабатывали образы персонажей до мельчайших деталей, до нанесения «афганцам» специальными кисточками грязи под ногтями.

— Меня одели в одежду командира некой группы афганских моджахедов, которая по сюжету окружила и взяла в плен несколько советских бойцов. Роль советского офицера в этом эпизоде исполнил артист флотского театра Юрий Пимкин. Я навсегда запомнил взгляд очень мужественного человека — его героя, в момент перед расстрелом. Это был удивительный пример актерского перевоплощения! Пимкин настолько вжился в образ, что, кажется, еще не вышел из него даже в автобусе, в котором мы после съемочного дня возвращались домой, — рассказал А.Щербаков.

Молчать, капитан!

— Фильм «Водитель для Веры» режиссера Павла Чухрая снимали в том числе в центре Севастополя. Каждый день мы приходили утром на съемочную площадку, где нас одевали в форму офицеров, гримировали и держали целый день. Поскольку действие в фильме разворачивается в 60-е годы, военная форма была на нас тех лет. В один из дней я отошел от съемочной площадки позвонить по телефону-автомату. Так вот, разговариваю я в кабинке и вдруг слышу за спиной громкий и решительный окрик. Поворачиваюсь и вижу перед собой майора, который громко возмущается по поводу нарушения мною формы одежды и грозит немедленно отвести меня в комендатуру. Мне далеко не сразу удалось пробиться через его «Молчать, капитан!» и объяснить, что форма не настоящая, а киношная, — рассказал А.Щербаков.

Пикантная ситуация

Еще один эпизод связан со съемками фильма «Иванов и Рабинович», которые в том числе снимали на Приморском бульваре, рядом с Памятником затопленным кораблям.

По сценарию, герои фильма прибывают в израильский город Хайфу на старой яхте, которая как раз в последний момент разваливается и тонет. В этот момент на берегу их встречают израильские друзья, которые переживают за героев фильма и изо всех сил машут израильскими флажками.

В этот день в Севастополь из дальнего похода возвращался боевой крейсер Черноморского флота. Итак, корабль проходит через боновые заграждения, заходит в бухту, экипаж выстраивается вдоль правого борта и с застывшим вопросом в глазах наблюдает на берегу странную картину — большую толпу людей с развевающимися на ветру израильскими флагами.

Слава богу, режиссер вовремя оценил пикантность ситуации и объявил перерыв в съемках.

Все, кто хоть раз снимался в кино, непременно расскажут, что это тяжелый утомительный труд. И в самом деле: несколько минут съемок, как правило, чередуются с часами, проводимыми без дела на съемочной площадке в бессмысленных разговорах с такими же, как он массовочниками, и ожиданием обещанного обеда или гонорара.

Впрочем, со временем все трудности забываются, остается впечатление причастности к волшебному миру грез и повод при случае упомянуть вскользь: «А вот когда я снимался в кино...»