Дорожных комплексов стало больше, но и нарушений тоже

В Севастополе работает более 130 дорожных камер. Они фиксируют нарушения, а затем вся информация поступает в единый центр. О том, какие правонарушения лидируют на дорогах города, как работают автоматизированные комплексы, «Севастопольской газете» рассказал начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Севастополю Роман Шипицин.

— Основная задача центра — снижение аварийности на дорогах Севастополя, сбор информации, вынесение и направление постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, выявленных в автоматическом режиме. На текущий момент в Севастополе установлен 131 комплекс. Их функционал значительно шире, чем у фотоаппарата. Они интегрированы в наши информационные системы, и процесс фиксации и передачи данных в значительной степени носит автоматизированный характер. Комплексы способны определять, помимо скоростного режима, например, пристегнуты ли ремни безопасности. Это определенная деятельность искусственного интеллекта, — рассказал Р.Шипицин.

Камеры с интеллектом

Камеры определят владельца автомобиля, даже если на машине скрыты номера. Некоторые автовладельцы пытаются сделать их нечитаемыми при помощи бумажек, тряпок, замазывают грязью или устанавливают рамки-перевертыши. Такие наивные способы не спасут автовладельцев от штрафа — комплексы определят машину и ее владельца, даже если на ней нет госзнаков.

— Инспектору не нужно заниматься квалификацией нарушений. Именно комплекс в автоматическом режиме определяет, а был ли пристегнут ремень безопасности. Нет такой ситуации, что камера сделала тысячу фотографий, и вот инспектор сидит, пролистывает их и высматривает нарушение. Инспектор получает материалы только с признаками нарушения, — пояснил Р.Шипицин.

Так, только за прошлый год в Севастополе зафиксировано более 1,3 миллиона нарушений ПДД. Инспектор только проверяет, правильно ли комплекс квалифицировал нарушение.

Лихачи и разметка

— Абсолютный лидер среди нарушений ПДД — это превышение скоростного режима. По итогам 2023 года и за текущий период 2024 года наибольшее количество ДТП с пострадавшими как раз произошло по причине несоответствия скорости условиям дорожного движения. На втором месте — нарушение требований дорожных знаков и разметки, в том числе остановка в неположенных местах, на третьем — проезд на запрещающий сигнал светофора, — говорит Р.Шипицин.

Некоторые водители ехали просто на бешеной скорости. В 2022 году один из «гонщиков» разогнался до 231 км/час. В 2023-м — антирекорд по скорости был установлен на отметке 190 км/час. Есть уже рекордсмен-2024 — его результат 197 км/час. Такая езда зачастую приводит к печальным последствиям... Впрочем, число «автогонщиков» на дорогах с каждым годом кратно уменьшается. В 2022 году было зафиксировано более 200 подобных случаев, в 2023 году — около 60, а с начала 2024 года — всего шесть.

Не получается автоматом — вынесут в ручном режиме

Часто нарушают те водители, которых тяжело привлечь к ответственности, — например, на машинах с иностранными номерами.

— Самый распространенный пример в нашей ситуации — машины с госзнаками Украины. Они двигаются по дорогам нашего города зачастую с нарушениями. Еще одна категория — транспорт, который был снят с учета. Собственник автомобиль продал, но новый владелец на учет его не поставил. Мы все проезды анализируем, выявляем наиболее злостных нарушителей. Центр в таких ситуациях не может в автоматическом режиме вынести постановление. Здесь мы работаем во взаимодействии с ДПС, — объяснил Р.Шипицин.

В прошлом году автомобиль с иностранным номером наездил штрафов на 60 тысяч рублей — 121 административное постановление. Более тысячи постановлений на 700 тысяч рублей было выписано водителю с регистрацией в другом городе. И практически все штрафы он оплатил. А вот если штрафы не оплачиваются — за дело берутся судебные приставы...

И среди севастопольцев есть рекордсмены-нарушители. Так, в 2023 году на некоего жителя города было выписано более 300 штрафов на сумму в 180 тысяч рублей.

Одни аварийные участки ликвидируются, но появляются новые

Решение, на каком участке будут установлены видеокамеры, принимают владельцы автодорог. Это могут быть органы власти или подведомственные им учреждения. Центр тоже дает свои рекомендации. Перечень аварийно-опасных участков формируется ежегодно, в нем появляются новые, а старые иногда и ликвидируются. Но порой требуется оперативное вмешательство.

— Самый простой пример — резонансное ДТП на пр.Генерала Острякова, 42, где на пешеходном переходе погиб человек. Решения об организации движения были приняты всего за несколько дней. А если взять статистику за три года, то она носит динамичный характер. По каким-то участкам провели те или иные мероприятия: изменение скоростных режимов, установка лежачего полицейского, светофоров и т.д. Причины ДТП уходят, аварийные участки исчезают, но вместе с тем появляются новые, — говорит Р.Шипицин.

Только за последние три года в Севастополе из 10 аварийно-опасных участков, на которых нарушения фиксировались в автоматическом режиме, восемь были ликвидированы — в том числе на пр.Генерала Острякова, улицах Лебедя, Толстого, Ковпака. Там ситуация наладилась, и дорожные комплексы перенесли в другие места. В целом, по словам сотрудников Центра, количество комплексов становится больше, но и нарушений ПДД — тоже.

Неприкасаемых нет

Штрафы порой обжалуют.

— Допустим, если автомобиль дорожного хозяйства производит работы в зоне действия знаков «остановка запрещена» и постановление было вынесено, то можно обратиться в Центр, предоставить всю необходимую документацию с объяснениями. Нюансов много: действительно ли выполнял автомобиль служебное задание, были ли светосигнальные установки, цветографическая схема и т.д. Но перед законом все равны, и нельзя сказать, что МВД или МЧС по умолчанию не несут ответственности. Если условия не соблюдены, то водителей оштрафуют на общих основаниях, независимо от того, к какой структуре они принадлежат. У нас нет неприкасаемых, — рассказал начальник Центра.

Нововведение — вам придет штраф, если ремень не пристегнут. Но такая забывчивость может привести к трагедии. Так, в ДТП на подъезде к Каче непристегнутый водитель потерял управление автомобилем, выпал из машины и погиб. Часто дети в ДТП получают травмы, потому что не были пристегнуты из-за легкомысленности родителей.

— К нам приходят с жалобами и говорят: «У меня презумпция невиновности, есть Конституция...» Но если вы откроете Конституцию, вы увидите положение об обязанности граждан соблюдать закон. Точно так же — Правила дорожного движения. Никто не ставит участников дорожного движения перед выбором — соблюдать их или нет. Это обязанность, — считает Р.Шипицин.

По его словам, основная цель работы Центра — приучить участников дорожного движения соблюдать ПДД. А вот цели, как можно больше собрать штрафов, вовсе нет.

— Все штрафы идут в бюджет субъекта. Они не идут ни в Госавтоинспекцию, ни в МВД, ни на счет начальника Центра. Когда граждане платят штраф, там все реквизиты прописаны, — напомнил Р.Шипицин.