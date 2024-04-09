Задержаны за убийство пятилетней давности

Двум жителям Запорожской области предъявлено обвинение в убийстве севастопольца в 2019 году. Пять лет назад жителя Севастополя обнаружили в Крыму в машине с многочисленными огнестрельными ранениями.

«Днем 21 марта 2019 года у дороги в районе села Низинное Сакского района в своем автомобиле был обнаружен 34-летний житель Севастополя с многочисленными огнестрельными ранениями. Правоохранительным органам было известно, что в тот день мужчина выехал из дома с крупной суммой, однако при осмотре салона денежных средств обнаружено не было», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Один из задержанных, 42-летний житель Мелитополя, перевозил через границу с Украиной российские рубли для обмена. Он сотрудничал с трейдером из Севастополя, но решил похитить у него подлежащие обмену деньги. К совершению преступления он привлек своего 34-летнего брата и земляка.

По версии следствия, обвиняемые встретились с севастопольцем и несколько раз выстрелили в него из пистолета Макарова. Потом украли из автомобиля 160 тысяч долларов США и документы, а сами скрылись. Только в феврале текущего года подозреваемые были задержаны в Мелитополе и доставлены в Симферополь.

«Один из фигурантов под грузом предъявленных неопровержимых доказательств дал исчерпывающие признательные показания. По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в Следкоме.

Личность третьего подозреваемого установлена. Сейчас принимаются меры к его задержанию.