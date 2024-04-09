Выделили средства пострадавшим от непогоды и в результате обрушения дома на Леваневского

Севастопольцам, чье имущество пострадало от «шторма века» в ноябре 2023 года и дождевых паводков в январе 2024 года, окажут единовременную финансовую помощь из городского резервного фонда. Постановления об этом приняты 8 апреля на заседании правительства.

Как сообщила и.о.директора департамента труда и соцзащиты Елена Бардакова, общий объем средств, предусмотренных на возмещение ущерба от непогоды и паводка, составляет 3,327 млн рублей. По ее словам, объем выделяемых средств определен в соответствие с фактическим ущербом.

Еще одно принятое на заседании постановление касается выделения средств из резервного фонда правительства Севастополя на предоставление единовременных денежных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации муниципального характера, возникшей вследствие обрушения строительных конструкций в многоквартирном жилом доме на Леваневского, 18. Речь идет о 330 тысячах рублей, которые предназначены для восстановления «смежных квартир».

— Самую пострадавшую часть дома мы там целенаправленно восстанавливаем, а это выплаты физическим лицам, проживающим в смежных квартирах, — прокомментировал принятие документа губернатор М.Развожаев.

В многоквартирном доме на ул.Леваневского, 18 утром 6 февраля 2024 года взорвался газ. Обрушилась часть перекрытий между первым и вторым этажами. Никто не пострадал.