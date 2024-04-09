Врачам и учителям будут давать служебное жилье вне очереди

Депутаты Законодательного собрания на заседании 9 апреля приняли в двух чтения законопроект, которым определяется приоритет в получения жилья в Севастополе врачами и учителями.

Как сообщила разработчик законопроекта председатель постоянного комитета по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова, в настоящий момент в городе существует потребность в восьми участковых врачах-педиатрах, 30 участковых терапевтах, девяти семейных врачах общей практики. Кроме того, в Севастополе не хватает 19 учителей.

Депутат также отметила, что Севастополь занимает одну из лидирующих позиций по стоимости одного квадратного метра жилья среди других регионов РФ, в связи с чем обеспечение жилыми помещениями без дополнительных мер господдержки отдельных категорий граждан, имеющих особо востребованную квалификацию, крайне затруднительно.

Исходя из этого Т.Щербакова предложила предоставлять жилые помещения врачам и учителям во внеочередном порядке, который разработают в городском правительстве. Притом, что решения о выделении служебных квартир будут приниматься межведомственной комиссией с участием депутатов.

В ходе обсуждения законопроекта вопрос возник только у депутата Сергея Борисова, который пожелал уточнить, что же представляет собой существующее служебное жилье и сколько его на сегодня имеется. Он также поинтересовался количеством людей в очереди и количеством уже распределенных жилых помещений.Однако ни на один из заданных им вопросов депутат не смогла ответить.

— Сказать, сколько сейчас готовы предоставить служебного жилья, достаточно сложно, мы не очень понимаем, кто у нас приедет и в каком составе. Будем разрабатывать критерии отбора и тогда будет понятно... — попыталась все же ответить Т.Щербакова, но была прервана все тем же депутатом С.Борисовым.

По его словам, принимая законопроект, важно знать количество имеющегося на сегодня служебного жилья, число очередников, а также количество уже предоставленного служебного жилья.

На помощь Т.Щербаковой пришел председатель Законодательного собрания Владимир Немцев, подсказавший, что такую информацию можно получить в ДИЗО или в управлении жилищной политики.

— Имеющийся в городе служебный фонд жилья будет пополняться в соответствие с программами по строительству социального жилья, которая реализуется в городе. Также продолжается инвентаризация уже существующих жилых помещений. Саккумулируйте эту информацию и предоставьте! — поручил он Т.Щербаковой.

Впрочем, недостаток информации по данному вопросу не помещал депутатам практически единогласно проголосовать «за» принятие законопроекта.