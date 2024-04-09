В заксобрании — новый депутат

Место Инги Матяж заняла Татьяна Зенина. На пленарном заседании заксобрания 9 апреля она приняла присягу и стала полноценным депутатом городского парламента.

Месяц назад в том же зале депутаты рассматривали заявление о досрочном прекращении полномочий депутата севастопольского парламента И.Матяж и проголосовали единогласно.

Затем в городскую избирательную комиссию региональным отделением партии «Единая Россия», по списку которого И.Матяж стала депутатом в 2019 году, была представлена новая кандидатура в депутаты заксобрания — Татьяна Зенина. 27 марта она сложила полномочия депутата Совета Гагаринского муниципального округа.

Т.Зениной 64 года, она имеет высшее образование и работает директором ГБУК «Дворец культуры рыбаков».

В сентябре 2024 года будет избираться новый состав Законодательного собрания Севастополя.