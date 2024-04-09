В Общественную палату Севастополя ввели журналиста СТВ

Общественная палата города достигла полной комплектности после введения в ее состав журналиста СТВ Святослава Данилова.

Решение принято 9 апреля на сессии Законодательного собрания Севастополя.

Как пояснил заместитель председателя постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Михаил Чалый, необходимость доизбрания нового члена Общественной палаты вызвана досрочным прекращением полномочий в феврале 2024 года члена Общественной палаты Юрия Чайкина.

С этого момента Законодательным собранием дважды объявлялась процедура доформирования состава Общественной палаты, с приемом соответствующих предложений.

В первый раз предложения не поступили вовсе, зато со второго раза (с 28 февраля по 13 марта) в адрес Законодательного собрания поступило единственное предложение от Автономной некоммерческой организации «Вектор добра» по Данилову Святослава Константиновича.

Эта кандидатура и была единогласно одобрена депутатами.

– Это корреспондент, который делает репортажи, посвященные проблемам и мероприятиям, которые проводятся в нашем городе, – представил М.Чалый С.Данилова, который, впрочем, в представлении депутатам и не нуждался.