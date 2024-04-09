В городе спокойно, «Нептун» уничтожен

Над акваторией Черного моря в ночь на 9 марта была уничтожена украинская ракета «Нептун», сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты «Нептун» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев в соцсетях, громкие звуки, которые были слышны в городе ночью — «это сработала система автоматического уничтожения низколетящей воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали».

«В городе все спокойно», — добавил губернатор и попросил доверять только официальной информации.