Теннисные корты в Комсомольском парке присудили восстановить

Долгожданное решение о восстановлении теннисных кортов в Комсомольском парке принято на заседании Арбитражного суда.

Как известно, ремонт кортов проводился в 2017 по 2019 годов, за это время сменилось несколько подрядчиков, и все из-за некачественного выполнения работ, зафиксированных балансодержателем ГБОУ допобразования «Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи».

Надежда на качественное выполнение капремонта «хардового» покрытия появилась после подписания договора с ООО «Факел-Юг», с трехлетней гарантией до декабря 2022 года. Однако уже в феврале 2021 года отремонтированное покрытие дало трещины. Подрядчику выставили претензию, с требованием устранить дефекты в соответствие с гарантией. Одновременно руководство «Центра военно-патриотического воспитания молодежи» обратилось в суд, сославшись на некачественную эксплуатацию кортов. В качестве аргумента было предоставлено заключение экспертизы.

Однако суд посчитал это самое заключение экспертизы неубедительным, но признал технологически нарушения, допущенные при ремонте и вынес решение о необходимости выполнить взятые подрядчиком гарантийные обязательства по капремонту покрытия в течение 30-дневного срока. За это время нужно демонтировать разрушенное покрытие, огрунтовать железобетонную плиту и уложить многослойный пирог классического покрытия «хард», в том числе двухслойный финишный слой с разметкой.

«Севастопольская газета» неоднократно писала об обеспокоенности теннисной общественности города относительно состояния теннисных кортов в Комсомольском парке. Ветераны тенниса даже просили рассмотреть вопрос о восстановлении теннисных кортов Комсомольского парка собственными силами с последующей их взятием себе на баланс.

Они были готовы заменить игровое покрытие кортов, установить теннисное оборудование; устроить наружное освещение кортов и обеспечить полное содержание и обслуживание площадок без привлечения государственных дотаций.

К сожалению, инициатива общественников не была услышана и воспринята.