Родителям продолжат возвращать пятую часть платы за детский сад

Компенсация за содержание ребенка в детском образовательном учреждении продлевается на два года, начиная с 1 января 2024.

На заседании городского парламента 9 апреля депутаты в двух чтениях приняли проект закона о внесении изменения в статью 26 закона «Об образовании в городе Севастополе».

«Принятие проекта закона позволит установить дополнительную компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в размере 20% от установленного среднего размера родительской платы, фактически начисленной за содержание ребенка в образовательном учреждении — на детей, получающих дошкольное образование в образовательных организациях города Севастополя на период 2024-2026 года», — написано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам спикера севастопольского парламента Владимира Немцева, сегодня депутаты продлили традиционную схему поддержки молодых родителей еще на три года.

Всего из бюджета Севастополя на эти нужны с 2024 по 2026 год будет выделено 0,7 млрд рублей.