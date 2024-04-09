Расходы на здравоохранение увеличили на полмиллиарда рублей

Депутаты заксобрания сразу в двух чтениях приняли изменения в закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Севастополя (ТФОМС). Расходы здравоохранения на 2024 год увеличатся на 514,9 млн рублей и составят 9,2685 млрд рублей.

Директор терфонда Татьяна Гроздова отметила, что изменения связаны с необходимостью включить в расходы софинансирование оплаты труда врачей и среднего медперсонала, выплаты медработникам за выявление онкологических заболеваний, и корректировкой финансовых показателей доходной и расходной частей.

Сумма выплат медикам за выявление онкозаболеваний составит 93,8 тысяч рублей.

Общий объем доходов фонда на 2024 год — 9,83 млрд рублей, увеличение на 329,4 млн рублей. Общий объем нормированного страхового запаса на 2024 год — 1,7095 млрд рублей, что на 145,2 млн рублей больше, чем предусматривалось. По словам Т.Гроздовой, за счет перераспределения средств дополнительных ассигнований из городского бюджета не потребуется.

Также директор ТФОМС сообщила, что в 2023 году более тысячи жителей Севастополя получили дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь. В этом году такая медпомощь уже оказана 200 севастопольцам.