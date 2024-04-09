Провели гашение конверта к 80-летию освобождения Крыма

В экспозиционном зале Диорамы на Сапун-горе прошла торжественная церемония гашения конверта, посвященного 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистской оккупации. На конверте — морские пехотинцы, возвращающиеся в освобожденный Севастополь.

«Был выпущен специальный штемпель, где стоит гравировка 8 апреля 2024 года. Сегодня такое специальное гашение проходит в шести городах — в Москве, Симферополе, Феодосии, Керчи, Евпатории и Севастополе. Конверты выпущены тиражом в 500 тысяч экземпляров. Их можно купить в почтовых отделениях связи», — сообщила начальник севастопольского почтамта ФГУП «Почта Крыма» Людмила Глущенко.

На конверте изображены советские морские пехотинцы на Приморском бульваре Севастополя после его освобождения. На марке — изображение Красной Звезды, гвардейской ленты и цифра 80.

Дата церемонии гашения была выбрана неслучайно — 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. Наступление завершилось 12 мая 1944 года разгромом 17-й германской армии противника на мысе Херсонес.