Проведут инвентаризацию сельхозземли

До конца года в Севастополе и Республике Крым планируется установить границы земель сельскохозяйственного назначения. Будет создана карта-схема сельхозугодий с полными сведениями об их состоянии.

Минсельхоз России заключил контракт с московской публично-правовой компанией «Роскадастр» на выполнение «работ по установлению границ земель сельскохозяйственного назначения, включая сельскохозяйственные угодья, посредством подготовки карты-схемы» в Астраханской области, Республике Крым и Севастополе. Сделать это необходимо до 31 декабря 2024 года. Стоимость контракта — 160 млн рублей. Деньги поставщикам (Роскадастру и его филиалу в Пятигорске) выплатят из федерального бюджета. Информация об этом содержится на госзакупках.

Инвентаризация сельхозземль в Севастополе будет выполнена в рамках госпрограммы «эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса на период с 2022 по 2031 год». В некоторых регионах подобные работы уже выполнены, дошла очередь и до Севастополя.

Как сообщали в пресс-службе кабмина РФ, цель программы — вовлечение в оборот 13,2 млн га неиспользуемых в стране земель и сохранение в сельхозобороте мелиорированных почв на площади не менее 3,6 млн га. На достижение этих целей из федерального бюджета до 2031 года предлагалось выделить более 500 млрд рублей.

Кроме установления границ сельхозугодий, планируется еще и провести всевозможные исследования земель, в том числе, эколого-токсилогические, подготовить проекты межевания, выполнить кадастровые работы и реконструировать мелиоративные и гидротехнические сооружения.

Созданная федеральная карта-схема земель сельскохозяйственного назначения будет обладать полными сведениями об их состоянии, позволит устранить несоответствие данных в различных источниках и выявить потенциал для дальнейшего ввода земель в сельскохозяйственный оборот.