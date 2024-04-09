Молодежи в Севастополе 27 процентов

В Севастополе проживает 151 066 человек в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 27% от численности всех жителей. Такие данные за 2023 год озвучила в своем отчете на сессии заксобрания начальник управления по делам молодежи Марина Слонченко.

Судя по докладу М.Слонченко, дела с молодежной политикой в Севастополе обстоят отлично. На реализацию проектов и программ было привлечено 72,5 млн рублей. Молодые люди участвуют во всевозможных мероприятиях (на них было потрачено почти 29 млн рублей), плетут маскировочные сети, делают эко-сумки, реализуют гранты, занимаются добровольчеством и работают в трудовых отрядах.

Тем не менее, вопросы у депутатов возникли. Один из них касался оттока молодежи из города федерального значения — вчерашние школьники, в основном, уезжают в Москву и Санкт-Петербург. Депутат Татьяна Щербакова спросила, что можно с этим сделать.

— Да, действительно, есть момент, что молодежь Севастополя уезжает, но также молодежь из других субъектов РФ приезжает. Если посмотреть по статистике, численность молодежи примерно одинаковая. Например, по сравнению с прошлым годом, молодежи на 10 тысяч человек стало больше, — ответила М.Слонченко.

Депутат Василий Пархоменко заявил, что на самом деле севастопольской молодежи живется не так-то просто.

— Создается впечатление, что у нас молодежь танцует и поет, тусуется на разных квестах и фестивалях, семинарах. То бишь, легко быть молодым... Мы в прошлом году посетили несколько общежитий, где проживает наша молодежь. Знаете, у Горького есть пьеса «На дне», так вот, его ночлежка тянет на отель четыре звезды не меньше по сравнению с некоторыми общежитиями, которые мы увидели в центре города, — сообщил В.Пархоменко.

По его словам, увиденное в общежитии на ул.Одесской его шокировало: в небольших комнатушках по шесть-восемь коек, стоящих вплотную, живут девчонки. На 50 девушек есть только одна душевая кабинка, да и та во дворе. Но депутат отметил и хороший пример — общежитие колледжа им.Геловани, где был проведен ремонт.

— Когда мы обратились в правительство: давайте наведем порядок, давайте создадим программу «Молодежные общежития», давайте хотя бы в год одно из общежитий ставить на капитальный ремонт, нам сказали, что денег нет, — рассказал В.Пархоменко.

Депутат предложил управлению по делам молодежи переориентировать деятельность с развлекательной на социальную.

Остальные депутаты с ним не вполне были согласны. Так, спикер заксобрания Владимир Немцев отметил, что управление занимается просветительской деятельностью, общественно-политической и волонтерской.