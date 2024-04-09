Для закупки памятных медалей к Дню Победы и на ветеранские выплаты перераспределили средства

Средства в объеме 15,415 млн рублей перераспределили внутри программы для реализации мероприятий, связанных с предстоящими выплатами ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Постановление принято 8 апреля на заседании городского правительства.

Как пояснила и.о.директора департамента труда и соцзащиты Елена Бардакова, в бюджете департамента предусмотрены средства, но достаточный объем может быть достигнут только при внутрипрограммном перераспределении средств.

Еще одно перераспределение, по ее словам, связано с планируемой закупкой памятных медалей для поздравления ветеранов с Днем Победы и 80-летием освобождения Севастополя.