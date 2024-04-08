Замечания по ТПУ на 5-м километре обещают устранить

Вопрос удобства транспортной развязки на 5-м километре в очередной раз был затронут 8 апреля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Не все горожане довольны произошедшими изменениями, есть жалобы от тех, кто пользуется маршрутом №120 на отсутствие остановочного павильона, а также узостью места, определенного для посадки-высадки пассажиров.

– Все замечания собираем, по 120 маршруту раньше пересадка была в том же месте, что и высадка, это небезопасно. Предложим альтернативный вариант, – отреагировал С.Таматаев на предложение губернатора Михаила Развожаева, возможно, просто расширить платформу и поставить павильон.

– Мы промониторили поступающие заявления, немного изменим зону высадки и сделаем ее ближе к троллейбусу №12, чтобы пассажирам, которые пересаживаются со 120-го, было недалеко идти на троллейбус №12. А пункт высадки перенесем немного дальше, ближе к магазину «Абажур», как они и просят, – пообещал руководитель транспортного ведомства.

С 30 марта на 5-м км Балаклавского шоссе заработали новые схемы движения общественного транспорта и организации посадки и высадки пассажиров, незамедлительно вызвавшие много замечаний со стороны горожан. Работники гортранса обещали наладить обратную связь и вносить коррективы.