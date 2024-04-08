Севастопольцы кредиты берут и отдают

Только 1,82% населения Севастополя имеют задолженности по кредитам перед банками. Это лучший показатель в стране.

Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как отмечается, в прошлом году портфель розничных кредитов вырос на 23%. В 2022-м — на 9,5%. По состоянию на 1 марта 2024 года население оставалось должно банкам 33,6 триллиона рублей или примерно по 440 тысяч рублей на каждого экономически активного гражданина России. Доля просрочки между регионами варьируется от 2% до 12%.

Так, в Севастополе только 1,82% населения имеют задолженности по кредитам перед банками. В среднем севастопольцы должны финансовым организациям 160 тысяч рублей.

Санкт-Петербург в рейтинге занимает второе место (2,25% населения с задолженностями), Республика Крым разместилась на седьмом месте с 2,62%, Москва на 12 месте — 2,81%, Ростовская область — 50 место —3,76%, Краснодарский край на 54 месте — 3,83%.

В аутсайдерах — Северная Осетия и Ингушетия. Доля просроченных кредитов увеличилась только в Ингушетии, в республике 11,76% населения имеют задолженности по кредитам.

Новые территории в рейтинге не представлены.