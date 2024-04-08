Пять севастопольских проектов стали победителями конкурса «Движения Первых»

Общественники получат более 33 миллионов рублей на реализацию своих проектов.

«Второй грантовый конкурс «Движения Первых» объединил самые разные инициативы: спортивные, творческие, научные и многие другие. Сразу пять проектов города-героя получили грантовую поддержку: школа «Экотех+», Центр развития человеческого капитала, Севастопольский военно-исторический клуб, Студенческие отряды Севастополя, региональное отделение движения «Юнармия», — сообщает пресс-служба Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Севастополе.

На реализацию своих проектов севастопольцы из «Движения Первых» в общей сложности получат более 33 миллионов рублей.

Победителями грантового конкурса «Движения Первых» в 2024 году стали 424 проекта из 71 региона России. Всего было получено почти шесть тысяч заявок из 88 субъектов России на общую сумму более 16,4 млрд рублей – это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали «Патриотизм и историческая память», «Культура и искусство», «Образование и знания». Лидерами по количеству отправленных на рассмотрение заявок стали Республика Башкортостан, Москва, Удмуртская Республика, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Больше всего поступило заявок от школ и колледжей — 2 539.

«Движение первых» — общероссийское общественно-государственное движение, созданное 14 июля 2022 года по инициативе руководства России, для воспитания, организации досуга подростков, и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».