Осужденная за взятки экс-министр культуры Крыма хочет на СВО

Бывший министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная на 10 лет колонии за взяточничество, решила пойти на СВО. Об этом рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.

«На днях с проверкой посетили СИЗО-6 в Москве, где в том числе поговорили с экс-министром культуры Крыма Верой (Ариной) Новосельской. Она нам рассказала, что подала заявление на службу на СВО», — сообщил журналистам правозащитник.

По словам А.Хасавова, она подала заявление еще три месяца назад и надеется, что ее прошение удовлетворят в ближайшее время.

Арина Новосельская (по паспорту Вера) занимала пост министра культуры Крыма с февраля 2014 года. Она получила широкую известность после того, как в 2021 году на совещании республиканского правительства во главе с Сергеем Аксеновым выругалась матом. При этом забыв выключить микрофон. Но своей должности она лишилась не из-за этого. В том же году Следком возбудил в отношении В.Новосельской уголовное дело. В ноябре 2021 года ее уволили по утрате доверия, тогда же и арестовали.

Выяснилось, что 2018 году чиновница, используя полномочия замещаемой должности, получила от ООО «Меандр» взятку в размере 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

В июле 2023 года Замоскворецкий суд вынес экс-министру культуры приговор. Кроме 10 лет колонии общего режима ей назначили штраф в размере пятикратной суммы взятки — свыше 129 млн рублей, а также запретили занимать должности в государственных структурах в течении 15 лет.

Теперь же В.Новосельская пытается изменить свою биографию. В марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий механизм снятия уголовной ответственности с участников спецоперации на Украине. По новым правилам, уголовные дела в отношении лиц, призванных по мобилизации или добровольно заключивших контракт, приостановят, если человек будет удостоен госнаграды, уволен с военной службы по состоянию здоровья, возрасту, или в связи с окончанием СВО.

Эти правила будут действовать только для тех, кто был осужден за преступления небольшой и средней тяжести. Те, кто получил сроки за педофилию, терроризм, а также ряд преступлений против общественной и государственной безопасности новые нормы не распространяются.