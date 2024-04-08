Незаконно поставлены на учет 111 мигрантов

Специалист-эксперт отдела по вопросам миграции ОМВД России по Нахимовскому району Севастополя подозревается в незаконной постановке на учет 111 граждан Средней Азии. Уголовное дело рассмотрят в суде.

«В период с апреля по сентябрь 2022 года, злоупотребляя своим должностными полномочиями, сотрудница отдела по вопросам миграции незаконно осуществила постановку на учет по месту пребывания в РФ 111 граждан государств Средней Азии в отсутствие необходимых документов в нежилом помещении, где фактически они не могли проживать», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Прокуратура утвердила уголовное дело и направила его в Нахимовский районный суд. Кстати, 111 нелегальных мигрантов уже уехали из России.